На сайте WTA появилась статья «Мария нужна теннису». Соперницы Шараповой в восторге от ее возвращения»

Официальный сайт WTA сегодня опубликовал статью с заголовком «»Мария нужна теннису». Соперницы Шараповой в восторге от ее возвращения», посвященную возвращению Марии Шараповой после дисквалификации, которое состоится в конце апреля.

Статья посвящается вопросу о предоставлении экс-первой ракетке мира wild card на турниры. В статье представлены мнения пяти теннисисток – Светланы Кузнецовой, Анжелик Кербер, Каролины Плишковой, Гарбинье Мугурусы и Симоны Халеп.

Кузнецова: «Мне кажется, что ее возвращение – это очень хорошо для тенниса. Думаю, она тоже ждет его с нетерпением. Она вернется голодной до побед.

Что касается wild card, то это очень сложный вопрос. Хорошо, что не мне принимать решения. Я ее поддерживаю, потому что не считаю, что она сделала что-то очень серьезное. Но это сложное решение. Мне интересно, что делать в такой ситуации, потому что смотреть можно с разных точек зрения. И принять решение очень сложно.

Я понимаю, если бы речь шла о мошеннице, человеке, который жульничал. Тогда можно было бы говорить: «Почему жулику дают wild card?» Но если дисквалификация стала результатом ошибки, то это другая история. Так что сказать что-то очень трудно. Я понимаю обе стороны. Это очень трудно».

Анжелик Кербер: «Это немного странная ситуация, потому что в Штутгарте она может появиться на территории проведения турнира только в среду. Это странно. Я не знаю, что об этом сказать. Думаю, другим игрокам будет странно, что человек может прийти на стадион только в среду и играть в среду. Это странно.

Я не знаю, кто еще получит wild card, но для меня это странно, потому что это немецкий турнир, и мне кажется, что в Германии очень много хороших теннисисток, и мне кажется, некоторым wild card не помешала бы. Так что это немного странно. Немки играют в Кубке Федерации, представляют свою страну, пытаются продвигать немецкий теннис. Многие люди в результате этого берут ракетку в руки. Так что, да, это странная ситуация».

Каролина Плишкова: «Я считаю, что теннису точно нужен такой человек, так что, с одной стороны, хорошо, что она вернется. И даже не имеет значения, как она будет играть. С другой стороны, сейчас идет дискуссия по поводу wild card. Мне кажется, все зависит от турниров и людей, которые принимают решения. У меня есть мнение, но я не буду его озвучивать».

Гарбинье Мугуруса: «Думаю, это будет хорошо для поклонников и для спонсоров. Но я не знаю, какой будет реакция на ее возвращение. Понятия не имею. Она отбыла свою дисквалификацию, и теперь она может вернуться. Наверное, тут нет ничего странного».

Симона Халеп: «Я слышала, что по этому поводу сказал Энди Маррей. Мне кажется, у него правильная позиция. Я не знаю, что сказать. Не я принимаю эти решения. Наверное, люди, которые этим занимаются, знают об этом больше. Мне кажется, что она может получать wild card, потому что она была первой ракеткой мира, выигрывала «Шлемы». Но мне кажется, что она может вернуться и без wild card».

Француженка Ализе Корне уже отреагировала на публикацию этой статьи фразой: «Прошу прощения?»