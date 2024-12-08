Клэбо о 8-м месте в скиатлоне: «Меня немного не хватило, и это случилось на самой сложной трассе, какую только можно придумать. Сегодня медали не раздают, я вполне спокоен»
Норвежский лыжник Клэбо не переживает из-за 8-го места в скиатлоне на Кубке мира.
Йоханнес Клэбо финишировал 8-м в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, победил Харальд Амундсен.
«Я чувствую, что меня немного не хватило, и это случилось на самой сложной трассе, какую только можно придумать, если учитывать мои проблемы с подготовкой.
Я видел, что народ жаждал взвинтить темп, но меня это не пугает. Сегодня медали не раздают. Я вполне спокоен. Последняя минута на подъеме стала для меня слишком сложной, но над этим можно поработать», – сказал Клэбо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Brønnøysunds Avis
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