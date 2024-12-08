Илья Черноусов: «Не могу говорить, связывался ли Нортуг со мной. Но его возвращение – это было бы красиво и интересно»

Лыжник Черноусов считает, что возвращение Петтера Нортуга было бы интересным.

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Нортуг ранее заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн. Бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов тренирует сборную этой страны.

«Возвращение Нортуга и выступление за сборную Лихтенштейна? Мое личное мнение – для лыжных гонок был бы отличный вариант. Не могу говорить, связывался ли он со мной. Но его возвращение – это было бы красиво и интересно.

Все лыжники нашего возраста – я, Морис Манифика, Дарио Колонья, Петтер – находятся в хорошей форме. Думаю, что форма Нортуга позволяет добиться того, чего он хочет», – сказал Черноусов.