Илья Черноусов: «Не могу говорить, связывался ли Нортуг со мной. Но его возвращение – это было бы красиво и интересно»
Лыжник Черноусов считает, что возвращение Петтера Нортуга было бы интересным.
Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Нортуг ранее заявил, что рассматривает переход в Лихтенштейн. Бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов тренирует сборную этой страны.
«Возвращение Нортуга и выступление за сборную Лихтенштейна? Мое личное мнение – для лыжных гонок был бы отличный вариант. Не могу говорить, связывался ли он со мной. Но его возвращение – это было бы красиво и интересно.
Все лыжники нашего возраста – я, Морис Манифика, Дарио Колонья, Петтер – находятся в хорошей форме. Думаю, что форма Нортуга позволяет добиться того, чего он хочет», – сказал Черноусов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
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