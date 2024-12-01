Клэбо не выступит в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Руке из-за простуды

Йоханнес Клэбо пропустит масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам в Руке.

Сегодня в финской Руке пройдет коньковый масс-старт на 20 км. После разминки Клэбо решил отказаться от участия в гонке.

«Йоханнес попробовал немного покататься на лыжах сегодня утром, но решил не выходить на старт. У него легкие симптомы простуды, и он не хочет рисковать остатком сезона», – сказал врач сборной Норвегии Уве Фераген.