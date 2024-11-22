Юрий Бородавко: «В Вершине Теи много снега, отличная погода. Но есть серьезная проблема – оба этапа Кубка России не будут транслировать на телевидении»

Юрий Бородавко назвал проблемой отсутствие телепоказа первых этапов Кубка России.

«Перенос этапа Кубка России из Тюмени создал определенные проблемы с логистикой. Например, спортсмены, которые соревновались в Кировске на Кольском полуострове, в итоге не приедут в Хакасию, поскольку очень долгая дорога. А так могли бы в Тюмень попасть. Оттепели в Тюмени очень сильно подпортили нам планы. Местным организаторам пришлось отказаться от этапа Кубка России, для них это существенная потеря.

Что касается условий в Вершине Теи, то мы только рады, что этап из Тюмени перенесли именно сюда. Здесь много снега, отличная погода. Но по-прежнему есть серьезная проблема – оба этапа Кубка России в Хакасии не будут транслировать на телевидении. Трансляция будет только в интернете», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.