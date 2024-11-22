Юрий Бородавко: «В Вершине Теи много снега, отличная погода. Но есть серьезная проблема – оба этапа Кубка России не будут транслировать на телевидении»
Юрий Бородавко назвал проблемой отсутствие телепоказа первых этапов Кубка России.
«Перенос этапа Кубка России из Тюмени создал определенные проблемы с логистикой. Например, спортсмены, которые соревновались в Кировске на Кольском полуострове, в итоге не приедут в Хакасию, поскольку очень долгая дорога. А так могли бы в Тюмень попасть. Оттепели в Тюмени очень сильно подпортили нам планы. Местным организаторам пришлось отказаться от этапа Кубка России, для них это существенная потеря.
Что касается условий в Вершине Теи, то мы только рады, что этап из Тюмени перенесли именно сюда. Здесь много снега, отличная погода. Но по-прежнему есть серьезная проблема – оба этапа Кубка России в Хакасии не будут транслировать на телевидении. Трансляция будет только в интернете», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости