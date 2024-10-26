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Евгений Климов: «Было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии»

Евгений Климов высказался о развитии в РФ инфраструктуры для прыжков с трамплина.

— Как идут дела со строительством инфраструктуры? Слышали, что большой трамплин может появиться на Сахалине?

— Там пройдут Российско-Китайские игры этой зимой. Рекорд их трамплина 85 метров, он меньше, чем стандарты для проведения Кубка мира (90 метров). Да, там можно проводить юношеские соревнования, но члены сборной могут задействовать его только для начальной подготовки к сезону: май-июнь. В дальнейшем нам нужны более мощные трамплины, которые есть только в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи.

— Спросим вас как будущего управленца. Где бы еще запланировали строительство большого трамплина?

— Я бы построил его на своей малой родине — в Перми. А вообще было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии. В том числе в Уфе. Здесь начинали строить большой трамплин на 90 метров (помимо тех, что есть сейчас), но не довели дело до логического завершения. В итоге он в буквальном смысле обвалился. И все – стройка остановилась.

В Санкт-Петербурге есть заброшенный трамплин. Его бы его отреставрировать, тогда там можно было бы проводить полный цикл подготовки спортсменов всех уровней. Вообще у нас есть много мест, где можно строить трамплины, тем самым развивая вид спорта. Я считаю, что необходимо действовать в этом направлении, но не все так просто.

— Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский говорил, что детский трамплин будут строить в Карелии, в Сортавале.

— С детской линейкой другая ситуация. Такие комплексы строят почаще. Все-таки надо оправдать строительство, а большой трамплин будет оправдываться гораздо дольше, чем детский. Проще поставить маленький и обучать детей, а потом вывозить их на сборы. По крайней мере, так считают. Хотя, мне не кажется, это экономия.

— Нужен ли России такой же трамплин, как в словенской Планице (200 метров)?

— Знаю, что есть планы построить трамплин для полетов в Кемерове. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был такой комплекс. Хотя бы один на всю страну, но, по ощущениям, это произойдет не скоро. Хотя это бы дало большой толчок для развития нашего вида спорта, привлекло бы к себе внимание болельщиков. Все-таки у нас красивый вид спорта, но недостаточно популярный у населения, — сказал серебряный призер Пекина-2022 в прыжках с трамплина в микст-команде. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
прыжки с трамплина
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