Вероника Степанова: «Удовлетворена результатом, но не совсем, на троечку. Хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Степанова заявила, что не полностью довольна победой в классическом масс-старте.

Вероника Степанова опередила на финише Анастасию Фалееву на 0,1 секунды. 

«Я же говорила, что будет интересно до самого финиша, поэтому мы сохраняли интригу – это было супер. Все девушки молодцы, отдельный респект Анастасии Фалеевой.

Что ж, это было очень непросто. Масс-старты классические надо еще потренировать.

Когда мы уходили на заключительный двухкилометровый круг, я подумала: сейчас начнется спринт. Но кто-то сдерживал, кто-то пытался выбежать вперед и не получалось.

Я удовлетворена результатом, но не совсем, на троечку, потому что хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. 

6 комментариев
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а нам очень понравилось...продолжайте в том же духе
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То, что Седова не смогла убежать за 20 км от Фалеевой и Степановой многое говорит
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Посмотрел лыжи и тут же переключил телевизор биатлон с кантуженым комментатором не катит.
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Ну прям уж, "на троечку"...
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Какой же адреналиновый красивый в борьбе финиш девушек, где победу в полботинка вырвала Вероника -молодчина и все девушки умницы- боролись до конца !
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Вероника клёвая, прёшь её ☺️
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