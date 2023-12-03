Вероника Степанова: «Удовлетворена результатом, но не совсем, на троечку. Хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше»

Степанова заявила, что не полностью довольна победой в классическом масс-старте.

Вероника Степанова опередила на финише Анастасию Фалееву на 0,1 секунды.

«Я же говорила, что будет интересно до самого финиша, поэтому мы сохраняли интригу – это было супер. Все девушки молодцы, отдельный респект Анастасии Фалеевой.

Что ж, это было очень непросто. Масс-старты классические надо еще потренировать.

Когда мы уходили на заключительный двухкилометровый круг, я подумала: сейчас начнется спринт. Но кто-то сдерживал, кто-то пытался выбежать вперед и не получалось.

Я удовлетворена результатом, но не совсем, на троечку, потому что хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.