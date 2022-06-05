Андерссон о новой системе начисления очков на КМ: «Некоторые лыжники подумают, что нет смысла бороться за общий зачет, и сосредоточатся на отдельных гонках»

Шведская лыжница высказалась об уравнивании дистанций у мужчин и женщин, а также поделилась мнением о новой системе начисления очков на Кубке мира по лыжным гонкам.

– Хорошо, что в лыжах будет больше равноправия и что FIS осмелилась сделать этот шаг. Во многих других видах спорта ведь нет различия в длине дистанций в зависимости от того, мужчина ты или женщина. Так что это положительный момент.

Но теперь все выглядит так, что мы будем ограничены только тремя дистанциями, и одну из них – 50 км – пробежим лишь один раз за весь сезон. Немного грустно, что исчезают 30 км (скиатлон) и 15 км. Подход мог бы быть гибче с большим числом разных дистанций.

Новая система начисления очков на данный момент меня не убедила.

– FIS старается заставить всех бежать как можно больше гонок. Как это прокомментируешь?

– Как только ты используешь слово «заставить», у меня появляется чувство, что картинка распадается. Я не считаю, что существуют какие-то требования насчет того, что ты должен бежать, помимо того, что ты сам хочешь и считаешь наилучшим.

– Как это повлияет на тебя?

– Участие во многих гонках идет на пользу, но такие гонщики, как я, не поддерживают достаточно высокий уровень в спринте. От Швеции могут стартовать только шесть лыжников. Очень сложно пробиться в шведскую спринтерскую команду, и тогда ты теряешь очень много очков.

За победу должно даваться намного больше очков, чем за второе и третье место. Потому что победа намного значимее. И она должна стоить намного больше, чем четвертое, пятое, шестое место.

– Теперь для тебя будет сложнее бороться за общий зачет Кубка мира?

– Да. И это может привести к иному результату, чем тот, что был задуман. Некоторые лыжники подумают, что нет никакого смысла бороться за общий зачет. И будут пропускать старты, сосредоточившись на отдельных гонках, – сказала Андерссон.

FIS утвердила новую систему начисления очков в Кубке мира по лыжам: очки за попадание в топ-50, 100 – за победу, 95 – за 2-е место, 90 – за 3-е