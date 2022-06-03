Лыжероллеры. Smart Energy Cup. Семскар и Перссон одержали победы в коньковых спринтах

Линн Семскар и Антон Перссон одержали победы в спринтах свободным стилем на первом этапе лыжероллерного Кубка Швеции в Фалуне.
Лыжероллеры
Smart Energy Cup
1-й этап
Фалун, Швеция
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Линн Семскар – 3.10,03
2. Луисе Линдстрем – 3.10,32
3. Моа Ульссон – 3.10,57
4. Моа Ханссон – 3.10,91
5. Йенни Солин – 3.11,61
6. Ингрид Халлквист – 3.12,07
Мужчины
1. Антон Перссон – 2.29,54
2. Альфред Бусквист – 2.29,61
3. Карл-Юхан Вестберг – 2.29,69
4. Эрик Руше – 2.29,95
5. Эдвин Ангер – 2.33,59
6. Густав Берглунд – 2.34,27