Лыжероллеры. Smart Energy Cup. Семскар и Перссон одержали победы в коньковых спринтах

Линн Семскар и Антон Перссон одержали победы в спринтах свободным стилем на первом этапе лыжероллерного Кубка Швеции в Фалуне.

Лыжероллеры

Smart Energy Cup

1-й этап

Фалун, Швеция

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Линн Семскар – 3.10,03

2. Луисе Линдстрем – 3.10,32

3. Моа Ульссон – 3.10,57

4. Моа Ханссон – 3.10,91

5. Йенни Солин – 3.11,61

6. Ингрид Халлквист – 3.12,07

Мужчины

1. Антон Перссон – 2.29,54

2. Альфред Бусквист – 2.29,61

3. Карл-Юхан Вестберг – 2.29,69

4. Эрик Руше – 2.29,95

5. Эдвин Ангер – 2.33,59

6. Густав Берглунд – 2.34,27