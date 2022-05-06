Александр Легков: «То, что у нас хорошая конкуренция, это факт. А когда мы вернемся, будет видно, в каком состоянии наши ребята»

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Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мыслями о новом сезоне для российских лыжников. 

«Мы на это надеемся, что все будет хорошо. Тренироваться они будут в России, мест у нас достаточно. То, что будет зимой, посмотрим, поживем-увидим. Мы сами еще не знаем, как это будет выглядеть и как они будут соревноваться.

То, что они будут бегать у нас в России, и то, что у нас достаточно хорошая конкуренция, это факт. А когда мы вернемся туда, там будет видно, в каком состоянии наши ребята и смогут ли они выступать на том же уровне, как выступали.

Но я не сомневаюсь в этом, потому что одни из лидеров мировых лыжных гонок – это были наши спортсмены», — сказал Легков. 

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