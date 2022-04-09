Вероника Степанова: «Все, что мне мешает в достижении целей, я убираю, что помогает – приоритизирую. Мое повышенное внимание к медийностью как раз из второй категории»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отношении к медийности. 

«Уже все уважаемые люди – в лыжных гонках и вокруг – сочли необходимым высказаться об этом в последнюю неделю. Запасайтесь попкорном. Пришла моя очередь.

Буду говорить долго, подробно. Все, что мне мешает в достижении целей, я из своей жизни и карьеры убираю или резко сокращаю.

Все, что помогает, наоборот, приоритизирую и развиваю. Мое повышенное внимание к тому, что принято называть медийностью, как раз из второй категории», – сказала Степанова. 

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

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