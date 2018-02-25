Горнолыжный курорт в Скво-Вэлли может быть переименован из-за «скво» в названии. Слово является оскорбительным для индейцев

Американский горнолыжный курорт в Скво-Вэлли (Калифорния) может быть переименован из-за наличия в названии слова «скво», которое представители индейского населения считают оскорбительным.

Изначально слово «скво» означало «женщина», но спустя время превратилось в женоненавистнический и расистский термин.

Скво-Вэлли является олимпийским курортом, в 1960 году там прошли зимние Игры-1960.

Ранее стало известно, что клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) Washington Redskins (краснокожие – Sports.ru) сменит название и откажется от логотипа с изображением головы индейца, чтобы не оскорблять коренных жителей США.