WADA: «Нами не должны управлять только несколько богатых стран. Спортсмены из США должны следовать тем же правилам, что и остальные»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику со стороны Американского Управления по контролю над наркотиками.

Управление призвало Конгресс рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не предпримет серьезных мер по своему реформированию. В частности, в США недовольны «слишком мягким» отношением WADA к России.

В докладе Управления, который был предоставлен Конгрессу в этом месяце, ставится под сомнение целесообразность расходования бюджетных средств на финансирование WADA. Согласно отчету, Соединенные Штаты ежегодно вносят в WADA 2,7 миллиона долларов, больше, чем любая другая страна.

Управление посчитало, что в руководстве WADA слишком мало американцев – несоразмерно сумме, которую страна вкладывает в агентство.

«WADA не должно управляться только несколькими богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются против атлетов из США, приезжают со всего мира. Так что американские спортсмены должны следовать тем же жестким правилам, как и все остальные.

Для того, чтобы это было возможно, нам в WADA нужны представители разных стран. Предложение распределять места в WADA согласно сумме денег, которую страна нам направляет, не имеет смысла. В таком случае большинство стран лишится возможности иметь своих представителей в нашем исполнительном комитете. Это не пойдет на пользу мировому спорту.

Сами американцы стали бы поддерживать идею присутствия в Конгрессе членов только из самых богатых штатов?» – сообщили в WADA.

Американское Управление по контролю над наркотиками призвало Конгресс приостановить финансирование WADA при отказе от реформ