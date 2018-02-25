Телеканал «Россия 24» извинился перед лыжником Сергеем Устюговым за то, что перепутал его с биатлонистом Евгением Устюговым

Телеканал «Россия 24» извинился перед лыжником Сергеем Устюговым за то, что перепутал его в видеосюжете с биатлонистом Евгением Устюговым, лишенным золота в эстафете Сочи-2014 из-за обвинений в допинге.

«До сегодняшнего дня мы сохраняем режим удаленной работы, в том числе для корреспондентов, ведущих тематических рубрик и редакторов. В таком масштабном и технологически сложном процессе неизбежны досадные накладки.

В прошлую пятницу в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности. Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удаленно.

К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

От лица сотрудников «России 24» приносим свои извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках.

Желаем Сергею Устюгову новых побед. Всегда рады ему в нашем эфире», – сказал ведущий выпуска новостей «России 24».

«Накипело. Жду извинений». Сергей Устюгов обратился к редакторам канала «Россия 24», которые перепутали его с Евгением Устюговым

Директор Института молекулярной биологии РАН: «В генах Евгения Устюгова выявлены редкие мутации, повышающие гемоглобин. Юристы используют это в CAS»