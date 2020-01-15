Луценко о том, что россияне скупают гречу: «Телевизор влияет на большой процент людей, им кажется, что надо запасаться»

Нападающий тульского Евгений Луценко поделился мнением о поведении россиян в условиях пандемии коронавируса.

«То, что люди скупают массово гречку и туалетную бумагу, — понятное дело. У нас телевизор влияет на большой процент населения. Людям сразу кажется, что нужно запасаться. Мне звонили из провинции и говорили, что все спокойно. Из Беларуси звонили, там вроде тоже ничего. А вот из Подмосковья звонил знакомый и сказал, что там действительно все скупают.

Если говорить обо мне, заходил в магазин, и там есть все необходимое. Что касается знакомых за границей, то они только в Беларуси, у них все хорошо. Там даже чемпионат начался, им без разницы: играть — значит, играть (смеется).

Верю ли я, что чемпионат возобновится 10 апреля? Есть ощущение, что все действительно наладится и утихнет. Именно у нас, в России. А в Европе ничего нормального не будет. Отталкиваясь от этого, и у нас чемпионат пострадает», — сказал Луценко.