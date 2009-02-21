Шюр Рете: «Большунов попал мне острием палки в лицо. К счастью, на мне были очки»

Норвежский лыжник Шюр Рете рассказал об эпизоде с очками, произошедшем во время гонки на 34 км в рамках «Ски Тура», а также рассказал, как для него сложился этот старт (7-е место, +55,2 сек).

– Большунов попал мне острием палки в очки. Я отшатнулся. В таких случаях реагируешь на удар. К счастью, на мне были очки.

– Он тебя атаковал?

– Не хочу говорить, что это была атака, но в пылу борьбы было очень тесно, и ветер был очень сильным. А тогда не так легко устойчиво стоять на лыжах. Он с трудом держал равновесие и попал в меня палкой. Такое случается.

Я не думаю об этом так много, но после таких ситуаций я, во всяком случае, продолжу бегать в очках. Это уж точно.

Выступление Большунова совершенно экстремально. Я в форме моей жизни и бегу, как только могу. Я сказал: «Сорри, позади Пол Гульберг, я не могу тащить».

Он недобро посмотрел на меня и покачал головой. А потом еще поддал жару. Его сила колоссальна.

Я сильно потратился. Батарейка разрядилась с ярко-зеленого до оранжевого, словно телефон сел до 20 процентов. Я был примерно там, когда Большунов ускорился, – рассказал Рете.

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Большунов – неуязвимый: сломал палку, упал, но все равно разнес Норвегию в главной гонке «Ски Тура»💪