Денис Спицов: «Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире»

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Российский лыжник Денис Спицов извинился перед болельщиками за нецензурное выражение в прямом эфире. 

В сегодняшнем масс-старте на «Ски Туре» россиянин Александр Большунов сломал палку, и Спицов одолжил ему свою. На финише гонки Спицов сказал Большунову, что ######## (устал) бежать с одной палкой. 

«Наверно, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях😊.

Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире, и огромное вам всем спасибо за слова поддержи.

Поздравляю Саню Большунова с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моем месте сегодня бы любой из нашей команды поступил бы так же», – написал Спицов. 

Большунов – неуязвимый: сломал палку, упал, но все равно разнес Норвегию в главной гонке «Ски Тура»💪

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