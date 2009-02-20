Денис Спицов: «Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире»

Российский лыжник извинился перед болельщиками за нецензурное выражение в прямом эфире.

В сегодняшнем масс-старте на «Ски Туре» россиянин сломал палку, и Спицов одолжил ему свою. На финише гонки Спицов сказал Большунову, что ######## (устал) бежать с одной палкой.

«Наверно, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях😊.

Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире, и огромное вам всем спасибо за слова поддержи.

Поздравляю Саню Большунова с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моем месте сегодня бы любой из нашей команды поступил бы так же», – написал Спицов.

Большунов – неуязвимый: сломал палку, упал, но все равно разнес Норвегию в главной гонке «Ски Тура»💪