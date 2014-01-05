Александр Большунов: «Сегодня мой день. Ощущения – выше некуда»

Российский лыжник прокомментировал свою победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

«Ощущения выше некуда. Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает.

Но сегодня, похоже, был мой день, и даже силы остались по сравнению с теми двумя годами, что я сюда поднимался.

Сегодня это мой день», – сказал Большунов во флеш-интервью в эфире телеканала Eurosport после масс-старта в гору, где он стал третьим.

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