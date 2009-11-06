Сергей Устюгов: «Мне все равно, что Сундбю пшикается баллончиком от астмы. Потом вдвойне приятно выигрывать на финише»

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказал мнение, в чем норвежские лыжники сильнее российских.

– Россия так и не смогла обыграть норвежцев на чемпионате мира в Зеефельде. В чем они сильнее?

– Тактически. Все видят, что российские лыжники сильные, но мы проигрываем тактически, маленько глупы. А как я это скажу? Давайте сработаем командой, вот ты сегодня выиграешь, и призовые поделим? Так, что ли?

У нас много групп, которые между собой конкурируют, много тренеров, которые между собой конкурируют. И как договариваться между спортсменами? Я могу договориться с ребятами в своей группе, мол, если что, помоги мне. А к другой группе как я подойду, как скажу? Это должно исходить от тренерского штаба или вышестоящего руководства. А я должен выйти и показать максимум.

– Но ведь был случай на «Тур де Ски»-2017, когда вам помогли.

– Я в шоке был, я не знаю, как это все получилось. Это, наверное, впервые в истории было такое, и надеюсь, еще повторится. Хотелось бы, чтобы наши лыжники не только сейчас, но и в будущем помогали друг другу. Ребята сработали просто на сто процентов. Все знали, что перед горой очень сложная гонка на классической трассе. И если б они не помогли...

– А как вы относитесь к тому, что норвежцы принимают противоастматические препараты?

– Я об этом не задумывался, честно. Но перед последней гонкой «Тур де Канада» запомнил один момент. Сундбю ко мне повернулся, баллончиком попшикался, и это было показательно с психологической стороны. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался. А так все равно. Пшикается и пшикается. Потом вдвойне приятно выигрывать на финише, – сказал Устюгов.

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