Исполком WADA рассмотрит статус РУСАДА 9 декабря, если до этого получит рекомендации комитета по соответствию

Исполком Всемирного антидопингового агентства ( ) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства ( ) 9 декабря, если получит рекомендации от комитета по соответствию.

Комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тейлором сможет сформировать рекомендацию по итогам встречи экспертов WADA и России, которая пройдет 17 ноября.

«Если комитет по соответствию предоставит исполкому рекомендацию, то вопрос РУСАДА будет рассмотрен 9 декабря», – сообщили в WADA.

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