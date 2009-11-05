Исполком WADA рассмотрит статус РУСАДА 9 декабря, если до этого получит рекомендации комитета по соответствию

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря, если получит рекомендации от комитета по соответствию. 

Комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тейлором сможет сформировать рекомендацию по итогам встречи экспертов WADA и России, которая пройдет 17 ноября.

«Если комитет по соответствию предоставит исполкому рекомендацию, то вопрос РУСАДА будет рассмотрен 9 декабря», – сообщили в WADA.

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