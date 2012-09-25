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Евгений Белов: «В России много бедности. Жили бы хорошо, не было бы вопросов, зачем проводить дорогие Олимпиады»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Лыжи

Российский лыжник Евгений Белов поделился мнением по поводу стоимости проведения Олимпийских игр.

«Нужно превращаться в робота, чтобы выиграть. Нужно полностью погружаться в работу. Без этого – никак. Профессиональные спортсмены жертвуют частью жизни. Если ты выключил робота, ты не добьешься самых высоких целей.

По трассе я бегу за близких людей. Перед стартом они звонят, присылают смс со словами поддержки. Когда бежишь – ты думаешь об этих словах и сообщениях. В этом и есть мой патриотизм.

Зачем нужен спорт высших достижений, зачем устраивать дорогие Олимпиады? А зачем в космос первыми лететь?! Такие вопросы потому у людей возникают, что много бедности в России. Жили бы хорошо, не было бы таких вопросов.

Мурашки всегда бегут по телу, когда на соревнованиях гимн России играет. И это наш наркотик: ты хочешь испытывать подобные ощущения снова и снова, еще раз оказаться на таком пике удовольствия», – рассказал Белов.

«Никакой борьбы с допингом нет. Нужно или все разрешить, или все запретить». Принципы лыжника, которого отстраняли ни за что

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