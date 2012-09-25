Евгений Белов: «В России много бедности. Жили бы хорошо, не было бы вопросов, зачем проводить дорогие Олимпиады»

Российский лыжник поделился мнением по поводу стоимости проведения Олимпийских игр.

«Нужно превращаться в робота, чтобы выиграть. Нужно полностью погружаться в работу. Без этого – никак. Профессиональные спортсмены жертвуют частью жизни. Если ты выключил робота, ты не добьешься самых высоких целей.

По трассе я бегу за близких людей. Перед стартом они звонят, присылают смс со словами поддержки. Когда бежишь – ты думаешь об этих словах и сообщениях. В этом и есть мой патриотизм.

Зачем нужен спорт высших достижений, зачем устраивать дорогие Олимпиады? А зачем в космос первыми лететь?! Такие вопросы потому у людей возникают, что много бедности в России. Жили бы хорошо, не было бы таких вопросов.



Мурашки всегда бегут по телу, когда на соревнованиях гимн России играет. И это наш наркотик: ты хочешь испытывать подобные ощущения снова и снова, еще раз оказаться на таком пике удовольствия», – рассказал Белов.

«Никакой борьбы с допингом нет. Нужно или все разрешить, или все запретить». Принципы лыжника, которого отстраняли ни за что