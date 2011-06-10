Вик Уайлд: «ФМБА не дает допуск до соревнований, хотя я здоров. Не знаю, что делать дальше»

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев сообщил, что двукратный олимпийский чемпион не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Без допуска от ФМБА спортсмен не сможет выступать на соревнованиях.

«У Вика проблемы со здоровьем, какие – не могу сказать. Врачи не будут брать на себя такую ответственность. Ему необходимо сначала вылечиться, потом он получит допуск», – сказал Салагаев.

«Да, мне не дали допуск. При этом мои врачи в Австрии говорят, что я здоров на сто процентов. Пока не знаю, что делать дальше», – отметил Уайлд.

По информации «Спорт-Экспресса», если до конца недели ситуация не разрешится, Уайлд будет искать варианты возвращения в сборную США.

В составе команды России Уайлд завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи: параллельном и параллельном гигантском слаломе.