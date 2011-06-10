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Вик Уайлд: «ФМБА не дает допуск до соревнований, хотя я здоров. Не знаю, что делать дальше»

Теги сноуборд сборная США сборная России (сноуборд) ФМБА Вик Уайлд Денис Салагаев Лыжи

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Без допуска от ФМБА спортсмен не сможет выступать на соревнованиях.

«У Вика проблемы со здоровьем, какие – не могу сказать. Врачи не будут брать на себя такую ответственность. Ему необходимо сначала вылечиться, потом он получит допуск», – сказал Салагаев.

«Да, мне не дали допуск. При этом мои врачи в Австрии говорят, что я здоров на сто процентов. Пока не знаю, что делать дальше», – отметил Уайлд.

По информации «Спорт-Экспресса», если до конца недели ситуация не разрешится, Уайлд будет искать варианты возвращения в сборную США.

В составе команды России Уайлд завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи: параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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