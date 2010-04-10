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    Крюков о политике: «Работая в Думе на благо страны, обретаешь стабильность и уверенность. У меня нет такой цели»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Елена Вяльбе Лыжи

    Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал о том, почему не хочет уйти в политику после завершения карьеры.

    Елена Вяльбе говорит, что «мы не будем помогать Академии Крюкова». У вас что, такие сложные взаимоотношения?

    – Отношения, скажу прямо, не блеск. Ну так, обычные отношения. Я не вижу, как она может мне помочь, но очень бы хотелось, чтоб было сотрудничество с федерацией. Но если Вяльбе категорически говорит «нет», я не собираюсь пробивать лбом эту стену.

    – Но Академия Никиты Крюкова в Подмосковье, невзирая на эти препоны, все же будет работать?

    – Безусловно! Я считаю, что лучше пытаться, бороться, работать, даже если в итоге не получится, чем изначально сдаться. Причем вариант «не получится» я пока даже не рассматриваю. У меня глаза горят, и молодость во мне еще бурлит! Мне хочется развиваться, двигаться вперед, словом, запал есть.

    – А еще вы недавно сказали, что в политику вы не пойдете, вас не зовут. А хотели бы? Мне кажется, прояви вы побольше активности, дождались бы приглашения.

    – Политика – это стабильность. Находясь, скажем, в Думе, работая на благо нашей страны, обретаешь стабильность и уверенность. У меня нет такой цели, а когда я сказал, что меня не зовут, это, скорее, была шутка, ирония, сарказм. Действительно, нет такой двери, через которую входят в политику. Не вывешивают объявления: «Ищем депутатов». Туда идут далеко не все и берут далеко не всех, – сказал Крюков.

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