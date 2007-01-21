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    Прокуратура Мюнхена после заявлений Дюра открыла следствие по делу о кровяном допинге в лыжных гонках

    Теги допинг лыжные гонки сборная Австрии Йоханнес Дюр Лыжные виды

    Прокуратура Мюнхена начала предварительное следствие по делу о кровяном допинге в лыжных гонках. Расследование связано с заявлениями австрийского лыжника Йоханнеса Дюра.

    В ходе Олимпиады в Сочи-2014 в допинг-пробе Дюра был обнаружен эритропоэтин (ЭПО), и он был отстранен от дальнейшего участия в Играх. 

    В январе 2019 года Дюр рассказал об этом в эфире немецкого канала ARD, а также признался, что партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

    Откровения Дюра послужили толчком для начала расследований в Германии и Австрии, однако срок давности данного дела может стать препятствием для дальнейших действий. 

    «Впервые мы получили информацию от спортсмена о том, что допинг крови имел место на немецкой земле. Эта информация очень важна для нас», – заявил глава мюнхенской прокуратуры Кай Гребер. 

    «Я не называю покровителей по многим причинам. Это не поменяет саму систему – потребность в ней слишком велика. Когда два или три человека выводятся из игры, следующие просто следуют их примеру», – рассказал редактору ARD Дюр, который проходит по данному делу как свидетель. 

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