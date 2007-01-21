Прокуратура Мюнхена после заявлений Дюра открыла следствие по делу о кровяном допинге в лыжных гонках

Прокуратура Мюнхена начала предварительное следствие по делу о кровяном допинге в лыжных гонках. Расследование связано с заявлениями австрийского лыжника Йоханнеса Дюра.

В ходе Олимпиады в Сочи-2014 в допинг-пробе Дюра был обнаружен эритропоэтин (ЭПО), и он был отстранен от дальнейшего участия в Играх.

В январе 2019 года Дюр рассказал об этом в эфире немецкого канала ARD, а также признался, что партнеры по команде советовали ему симулировать астму для получения терапевтических исключений (TUE) на применение запрещенных препаратов.

Откровения Дюра послужили толчком для начала расследований в Германии и Австрии, однако срок давности данного дела может стать препятствием для дальнейших действий.

«Впервые мы получили информацию от спортсмена о том, что допинг крови имел место на немецкой земле. Эта информация очень важна для нас», – заявил глава мюнхенской прокуратуры Кай Гребер.

«Я не называю покровителей по многим причинам. Это не поменяет саму систему – потребность в ней слишком велика. Когда два или три человека выводятся из игры, следующие просто следуют их примеру», – рассказал редактору ARD Дюр, который проходит по данному делу как свидетель.