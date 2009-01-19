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    МОК не будет оспаривать в суде решение по 27 оправданным россиянам

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен CAS Лыжные виды

    Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оспаривать в суде решение по 27 оправданным российским атлетам. 

    В декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда дисквалифицировала 43 россиян за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014. Спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты, показанные на Играх-2014, аннулированы. 

    В феврале CAS оправдал 28 россиян. Отстранения с них были сняты, медали Сочи-2014 возвращены. 

    В июле 2018-го МОК обжаловал в Федеральном суде Швейцарии решение CAS по оправданному лыжнику Александру Легкову, но апелляция не была удовлетворена. 

    «Причины решения об отклонении апелляции МОК по данному делу не разглашаются. Поскольку 28 решений CAS похожи, МОК не станет подавать апелляции по оставшимся 27 делам.

    МОК оставляет за собой право вновь открыть эти дела, если появятся новые доказательства», – говорится в заявлении МОК. 

    CAS опубликует мотивировочные части решений по делам российских спортсменов в конце января. 

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