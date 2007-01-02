Иверсен о сходе с «Тур де Ски»: «Я не русский. Это они машины»

Норвежский лыжник объяснил, почему принял решение сойти с многодневки «Тур де Ски» после четырех этапов.

Спортсмен выиграл сегодня масс-старт на 15 км классическим стилем в Оберстдорфе и занимает третье место в общем зачете.

«Я не русский. Они – машины, делают то, что им сказано, и постоянно тренируются как можно больше.

Мне нужна другая стратегия. В прошлом году из всех норвежцев я провел больше всего гонок в Кубке мира, но ведь никто даже не знал, что я был в Пхенчхане-2018», – сказал Иверсен.

«Мне хватает средств, чтобы намазать хлеб маслом, но нет ни одной медали чемпионата мира.

Только папа, мама и мои близкие были в курсе, что я ездил на Олимпиаду», – приводит слова Иверсена Aftenposten.

Норвежец пытается квалифицироваться на большее число дистанций на чемпионате мира в Зеефельде, среди которых 15-километровая гонка классическим стилем.

По решению тренерского штаба сборной Норвегии, отбор будет производиться на этапе Кубка мира в Отепя 19-20 января.

«Там должны быть все, кто побежит 15 км на чемпионате мира», – подтвердил информацию тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.