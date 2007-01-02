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    Иверсен о сходе с «Тур де Ски»: «Я не русский. Это они машины»

    Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Эйрик Мюр Носсум Эмиль Иверсен Лыжные виды

    Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил, почему принял решение сойти с многодневки «Тур де Ски» после четырех этапов.

    Спортсмен выиграл сегодня масс-старт на 15 км классическим стилем в Оберстдорфе и занимает третье место в общем зачете.

    «Я не русский. Они – машины, делают то, что им сказано, и постоянно тренируются как можно больше.

    Мне нужна другая стратегия. В прошлом году из всех норвежцев я провел больше всего гонок в Кубке мира, но ведь никто даже не знал, что я был в Пхенчхане-2018», – сказал Иверсен.

    «Мне хватает средств, чтобы намазать хлеб маслом, но нет ни одной медали чемпионата мира.

    Только папа, мама и мои близкие были в курсе, что я ездил на Олимпиаду», – приводит слова Иверсена Aftenposten.

    Норвежец пытается квалифицироваться на большее число дистанций на чемпионате мира в Зеефельде, среди которых 15-километровая гонка классическим стилем.

    По решению тренерского штаба сборной Норвегии, отбор будет производиться на этапе Кубка мира в Отепя 19-20 января. 

    «Там должны быть все, кто побежит 15 км на чемпионате мира», – подтвердил информацию тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

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