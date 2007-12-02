Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования на 10 км «классикой». Йохауг победила, Непряева – 8-я, Белорукова – 11-я

Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла женская гонка преследования на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева – 8-я, Юлия Белорукова – 11-я.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

10 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 29.35,5

2. Эбба Андрессон (Швеция) – 16,8

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 17,9

4. Шарлотте Калла (Швеция) – 23,1

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.04,2

6. Стина Нильссон (Швеция) – 1.35,4

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.44,8

8. Наталья Непряева (Россия) – 2.05,3

9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.13,2

10. Сэди Бьорнсен (США) – 2.21,7

11. Юлия Белорукова (Россия) – 2.37,3

12. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.40,5

13. Джессика Диггинс (США) – 2.42,4

14. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.45,4

15. Рози Бреннан (США) – 2.46,0

16. Хайди Венг (Норвегия) – 2.52,0

17. Эвелина Сеттлин (Швеция) – 3.23,9...

21. Мария Истомина (Россия) – 4.00,5...

26. Лидия Дуркина (Россия) – 4.17,9

27. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.33,8...

39. Елена Соболева (Россия) – 5.37,6...

44. Наталья Матвеева (Россия) – 6.20,3...

46. Татьяна Алешина (Россия) – 6.42,8...

51. Евгения Шаповалова (Россия) – 8.07,1