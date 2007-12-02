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    Лыжи. Кубок мира. Гонка преследования на 10 км «классикой». Йохауг победила, Непряева – 8-я, Белорукова – 11-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг Ида Ингемарсдоттер сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Рагнхиль Хага Татьяна Алешина Эвелина Сеттлин Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Эбба Андерссон Мария Истомина Лыжные виды

    Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла женская гонка преследования на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева – 8-я, Юлия Белорукова – 11-я.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лиллехаммер, Норвегия

    Женщины

    10 км, классический стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 29.35,5
    2. Эбба Андрессон (Швеция) – 16,8
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 17,9
    4. Шарлотте Калла (Швеция) – 23,1
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.04,2
    6. Стина Нильссон (Швеция) – 1.35,4
    7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.44,8
    8. Наталья Непряева (Россия) – 2.05,3
    9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.13,2
    10. Сэди Бьорнсен (США) – 2.21,7
    11. Юлия Белорукова (Россия) – 2.37,3
    12. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 2.40,5
    13. Джессика Диггинс (США) – 2.42,4
    14. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.45,4
    15. Рози Бреннан (США) – 2.46,0
    16. Хайди Венг (Норвегия) – 2.52,0
    17. Эвелина Сеттлин (Швеция) – 3.23,9...
    21. Мария Истомина (Россия) – 4.00,5...
    26. Лидия Дуркина (Россия) – 4.17,9
    27. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.33,8...
    39. Елена Соболева (Россия) – 5.37,6...
    44. Наталья Матвеева (Россия) – 6.20,3...
    46. Татьяна Алешина (Россия) – 6.42,8...
    51. Евгения Шаповалова (Россия) – 8.07,1

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