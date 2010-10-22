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    Больного Нортуга изолировали от норвежской команды на сборе в Италии. Его переселили в отель к сборной России

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Финляндии Петтер Нортуг Дарио Колонья сборная Швейцарии Маркус Крамер Эмиль Иверсен Лыжные виды

    Заболевший норвежский лыжник Петтер Нортуг был изолирован от основной команды на сборе в итальянском Валь Сеналесе, чтобы не заразить товарищей по сборной.

    Спортсмен был переселен в отель, где остановилась сборная России по лыжным гонкам.

    Позже в этот же отель заселились спортсмены из Финляндии и Швейцарии.

    «Очень странно, что Норвегия так поступила. Они прекрасно знали, что в этом отеле уже живут сборные России и Финляндии. А теперь вот еще и мы приехали», – рассказал швейцарец Дарио Колонья.

    «Если он боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других отелей. У нас тоже один спортсмен заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 м на уровень 600 м. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах», – отметил тренер сборной России Маркус Крамер.

    Позже в сборной Норвегии появился второй заболевший – Эмиль Иверсен.

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