Больного Нортуга изолировали от норвежской команды на сборе в Италии. Его переселили в отель к сборной России

Заболевший норвежский лыжник Петтер Нортуг был изолирован от основной команды на сборе в итальянском Валь Сеналесе, чтобы не заразить товарищей по сборной.

Спортсмен был переселен в отель, где остановилась сборная России по лыжным гонкам.

Позже в этот же отель заселились спортсмены из Финляндии и Швейцарии.

«Очень странно, что Норвегия так поступила. Они прекрасно знали, что в этом отеле уже живут сборные России и Финляндии. А теперь вот еще и мы приехали», – рассказал швейцарец Дарио Колонья.

«Если он боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других отелей. У нас тоже один спортсмен заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 м на уровень 600 м. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах», – отметил тренер сборной России Маркус Крамер.

Позже в сборной Норвегии появился второй заболевший – Эмиль Иверсен.