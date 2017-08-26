Российская сборная по борьбе показала худший результат в истории чемпионатов мира

В Париже завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. На турнире были разыграны комплекты наград среди женщин и представителей греко-римского и вольного стилей.

Российская команда продемонстрировала на турнире худший результат в истории участия в чемпионатах мира — борцам не удалось завоевать ни одной золотой медали. До этого худший результат национальная сборная показывала в 2003-м и 2013-м годах — тогда спортсмены выиграли по три золота.

На нынешнем турнире в активе команды России пять серебряных и пять бронзовых наград.