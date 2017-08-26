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    Российская сборная по борьбе показала худший результат в истории чемпионатов мира

    Теги вольная борьба греко-римская борьба чемпионат мира сборная России женская борьба сборная России жен

    В Париже завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. На турнире были разыграны комплекты наград среди женщин и представителей греко-римского и вольного стилей.

    Российская команда продемонстрировала на турнире худший результат в истории участия в чемпионатах мира — борцам не удалось завоевать ни одной золотой медали. До этого худший результат национальная сборная показывала в 2003-м и 2013-м годах — тогда спортсмены выиграли по три золота.

    На нынешнем турнире в активе команды России пять серебряных и пять бронзовых наград.

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