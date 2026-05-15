Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»

Журова: чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что уровень чемпионата России по борьбе выше, чем на Олимпийских играх.

Ранее Объединенный мир борьбы разрешил россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«Можно только порадоваться за такую прекрасную новость. Мы этого ждали и хотели. Это пример для всех других международных федераций, которые еще это не сделали.

Некоторые наши борцы разъехалась по всему миру – ребята очень хорошо выступают за другие страны. Все понимают, какая у нас тут конкуренция. Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Думаю, у нас большая конкуренция, наши спортсмены в тонусе», – сказала Журова.

