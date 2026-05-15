  • Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»
Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что уровень чемпионата России по борьбе выше, чем на Олимпийских играх.

Ранее Объединенный мир борьбы разрешил россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«Можно только порадоваться за такую прекрасную новость. Мы этого ждали и хотели. Это пример для всех других международных федераций, которые еще это не сделали.

Некоторые наши борцы разъехалась по всему миру – ребята очень хорошо выступают за другие страны. Все понимают, какая у нас тут конкуренция. Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Думаю, у нас большая конкуренция, наши спортсмены в тонусе», – сказала Журова.

Борцов из России в других сборных все больше (уже 47): они обыгрывают наших на ЧМ и злят начальников

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Круче только яйца в столовой Госдумы..
Яйца в Госдуме -- это оксюморон , нынче
Яйца, отжатые у олигархов) Сегодня едим его, завтра мои)
Да, мы в курсе. А РПЛ круче Лиги Чемпионов, это даже Дивеев знает.
Она депутат или какой-то эксперт на телевидении???
Чемпионат Дагестана по борьбе круче чемпионата России, мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»
Чемпионат мира по борьбе < Чемпионат России по борьбе < Чемпионат Дагестана по борьбе
Победит сын Кадырова
Занятия коньками просто так не проходят. Лед твёрдый, скользкий. Голова при падении страдает сильно.
на чемпионате России по борьбе этнических русских примерно такой же процент, как в сборной Франции по футболу этнических французов. А может даже и меньше.
все таки белые французы иногда мелькают в составе
А чемпионат какой-нибудь китайской деревни по пинг-понгу круче, чем весь российский настольный теннис за всю его историю, а чемпионат г.Найроби по бегу на длинные дистанции среди учеников средней школы круче, чем чемпионат России и т.д. К чему она это? В чем логика? Тогда, получается, что российским борцам и не нужно на международную арену
И прыжки в воду, конечно же, круче матча ЧМ по хоккею - Канада - Швеция.
Они там по ходу проходят отрицательный отбор чтобы в депутаты попасть, чем тупее тем надёжнее
