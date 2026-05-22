Чемпионат мира-2026 по борьбе перенесен из Бахрейна в Казахстан
Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы (Бахрейн). На проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. С перевесом в один голос право проведения передано Астане», — рассказал Мамиашвили.
Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
