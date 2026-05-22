0

Чемпионат мира-2026 по борьбе перенесен из Бахрейна в Казахстан

Чемпионат мира 2026 года по спортивной борьбе перенесен в Астану.

Чемпионат мира 2026 года по борьбе перенесен из Бахрейна в Казахстан. 

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. 

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы (Бахрейн). На проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. С перевесом в один голос право проведения передано Астане», — рассказал Мамиашвили. 

Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
Чемпионат мира по борьбе
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Мамиашвили: «Огромная благодарность от всей сборной Умару Кремлеву. Он оказывает неоценимую поддержку в плане подготовки»
28 апреля, 19:36
Мамиашвили о российских борцах-вольниках: «Ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой»
27 апреля, 19:33
Михаил Мамиашвили: «Есть все основания рассчитывать, что на чемпионате мира этого года российские борцы выступят с флагом»
25 апреля, 11:33
Рекомендуем
Главные новости
Россиянин Монгуш выиграл золото на чемпионате Европы среди юниоров по борьбе
16 мая, 18:30
Светлана Журова: «Чемпионат России по борьбе круче чемпионата мира и Олимпийских игр. Все понимают, какая у нас тут конкуренция»
15 мая, 16:24
Садулаев о допуске россиян с флагом: «Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл возобладал»
15 мая, 15:55
Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026
15 мая, 13:45
Михаил Мамиашвили: «UWW единогласно и проголосовал за снятия ограничений с россиян»
15 мая, 09:56
Объединенный мир борьбы вернул флаг и гимн российским спортсменам
15 мая, 08:25
Россиянка Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет
14 мая, 19:21
Чемпионка России по борьбе среди юниорок Пухаева дисквалифицирована на 3 года за допинг
8 мая, 16:28
Карелин о допуске борцов: «Федерация ведет большую работу на дипломатическом направлении. Надеюсь, скоро с флагом и гимном допустят и взрослые составы»
6 мая, 18:55
Абдулрашид Садулаев: «Глава UWW дал обещание, что к чемпионату мира сделает все возможное, чтобы вернуть всех россиян с флагом и гимном»
5 мая, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев провел рабочую встречу с министром спорта Узбекистана
25 января, 10:14
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня 2025, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая 2025, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля 2025, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля 2025, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Рекомендуем