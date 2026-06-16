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  4. Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев задержан по делу об убийстве

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Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев задержан по делу об убийстве
Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев задержан по делу об убийстве.

Чемпион России и призер первенства мира по вольной борьбе 18-летний Исса Зангиев задержан по делу об убийстве сверстника во Владикавказе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным источника, 13 июня Зангиев участвовал во встрече в лесопарковой зоне Владикавказа из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Переговоры переросли в драку, в ходе которой одному из молодых людей выстрелили в глаз из пистолета. Пострадавшего, Тимура Сакаева, госпитализировали, но спасти его не удалось.

Предполагаемый стрелок, который скрылся с места происшествия, уже дал признательные показания. Вместе с ним задержали еще троих участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет.

Как сообщается на сайте СУ СК России по РСО-Алания, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Исса Зангиев
происшествия
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вольная борьба

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