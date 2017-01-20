Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о том, почему не ездит на Украину, несмотря на то, что там похоронены его родители.

«Пока не езжу на Украину. Это самая большая моя боль. Я не могу посетить могилу своих родителей, брата. У меня нет особого желания гулять по улице имени Бандеры. Но у нас остались дружеские отношения с украинской сборной.

Я надеюсь, что процесс выздоровления взаимоотношений будет более динамичным. По крайней мере, все, что от нас зависит, мы делаем. Помните победу на Олимпиаде-2016 Чакветадзе над представителем Украины Жаном Беленюком? Сам украинец после схватки попросил не политизировать этот бой. Мы его поздравили со вторым местом. Но и эта схватка стала поводом для различных разговоров», – сказал Мамиашвили.