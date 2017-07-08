Гран-при (жен). Россия на тай-брейке уступила Китаю, Сербия обыграла Бразилию и другие матчи
Сегодня проходят очередные матчи женского волейбольного Гран-при. Сборная России уступила команде Китая на тай-брейке.
Гран-при
Женщины
Предварительный раунд
1-я неделя
Группа B
Куньшань, Китай
Италия – США – 0-3 (21:25, 22:25, 19:25)
Китай – Россия – 3-2 (24:26, 25:21, 16:25, 27:25, 16:14)
Сборная России: Парубец (20), Фетисова (16), Воронкова (14), Ефимова (14), Фролова (12), Филиштинская (4), Лазарева (1).
Группа A
Анкара, Турция
Бразилия – Сербия – 0-3 (19:25, 20:25, 19:25)
Турция – Бельгия – 19.30
Группа C
Апелдорн, Голландия
Голландия – Таиланд – 3-0 (25:20, 26:24, 25:16)
Доминиканская Республика – Япония – 21.30
Турнирное положение: Сербия, Голландия – по 2 победы – 0 поражений (6 очков), США – 2–0 (5), Китай – 2–0 (5), Бразилия – 1-1 (3), Япония – 1-0 (2), Таиланд – 0-2 (1), Россия – 0-2 (2), Доминиканская Республика, Турция, Бельгия – по 0-1 (0), Италия – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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