Любовь Соколова: «Рада, что с волейболистов сняли все ограничения. Но, возможно, будут какие-то палки в колеса – на политическом уровне»

Соколова: отдельные страны могут вставлять палки в колеса российским спортсменам.

Двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Любовь Соколова высказалась о возвращении российских команд на международные турниры.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. При этом мужская команда отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше в 2027 году.

По поводу участия женской команды в чемпионате мира-2027 в США и Канаде Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) продолжает переговоры с Международной федерацией волейбола.

«Конечно же, рада, что сняли все ограничения и допустили, постепенно будут на все турниры допускать. Это хорошее решение, наша страна возвращается на мировой уровень.

По поводу чемпионата мира пока трудно прогнозировать. Мы знаем, как Канада к нам относится. Возможно, будут какие-то палки в колеса. Но это уже на политическом уровне. Но надеемся, что будем играть везде.

Наша сборная как раз сейчас сыграет со сборной Сербии. Можно будет понять, что еще нужно сделать, над чем нужно работать. У нашей сборной всегда были призовые места, к ним нужно готовиться морально и мотивированно. А там уже как пойдет», – сказала Соколова.