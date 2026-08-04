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Любовь Соколова: «Рада, что с волейболистов сняли все ограничения. Но, возможно, будут какие-то палки в колеса – на политическом уровне»
Соколова: отдельные страны могут вставлять палки в колеса российским спортсменам.

Двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Любовь Соколова высказалась о возвращении российских команд на международные турниры. 

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. При этом мужская команда отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше в 2027 году.

По поводу участия женской команды в чемпионате мира-2027 в США и Канаде Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) продолжает переговоры с Международной федерацией волейбола. 

«Конечно же, рада, что сняли все ограничения и допустили, постепенно будут на все турниры допускать. Это хорошее решение, наша страна возвращается на мировой уровень.

По поводу чемпионата мира пока трудно прогнозировать. Мы знаем, как Канада к нам относится. Возможно, будут какие-то палки в колеса. Но это уже на политическом уровне. Но надеемся, что будем играть везде.

Наша сборная как раз сейчас сыграет со сборной Сербии. Можно будет понять, что еще нужно сделать, над чем нужно работать. У нашей сборной всегда были призовые места, к ним нужно готовиться морально и мотивированно. А там уже как пойдет», – сказала Соколова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЛюбовь Соколова
чемпионат мира жен
Лига наций жен
logoЖенская сборная России по волейболу

Комментарии

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... Понятно, что сильную сборную не очень ждут, отвыкли, но пусть привыкают, а нашим терпения и побед, будут красивые победы, и все зрители захотят смотреть красивый баскетбол. Япония, как пример ( не политический).
ОтветAlex_1116633769
... Понятно, что сильную сборную не очень ждут, отвыкли, но пусть привыкают, а нашим терпения и побед, будут красивые победы, и все зрители захотят смотреть красивый баскетбол. Япония, как пример ( не политический).
Так баскетбол или триатлон?
Волейбол, спасибо.
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