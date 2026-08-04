Гамова о женской сборной России: «Насколько удачным будет наше возвращение – сложный вопрос. Но у многих девочек есть практика международных матчей»

Гамова: удачным ли будет возвращение российских волейболисток – сложный вопрос.

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о допуске женской сборной России к международным стартам.

Сегодня стало известно, что женская команда выступит в следующем розыгрыше Лиги наций.

По поводу участия россиянок в чемпионате мира-2027 в США и Канаде Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) продолжает переговоры с Международной федерацией волейбола.

«Мнение самое положительное, другой реакции быть не может. Команда готова, девочки хотят играть – это однозначно. Насколько удачным может быть наше возвращение – это сложный вопрос. Вот сейчас предстоят два матча со сборной Сербии, можно будет посмотреть и понять, насколько девочки готовы.

Подготовка к чемпионату мира и Лиге наций – это другое дело. Радует, что многие девочки выступают в иностранных клубах, у них есть практика международных матчей. У нас команда с большой историей побед. Волейбол – один из ведущих видов спорта в стране. Это то, чего не хватало нашим болельщикам», – сказала Гамова.