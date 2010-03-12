Вице-президент ФЛГР: «В Минспорта решат по справедливости, кому давать призовые за Альтернативные Игры»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал об Альтернативных Играх для недопущенных до Пхенчхана лыжников, которые прошли в деревне Кононовская Архангельской области.

«Я считаю, что все прошло на высшем уровне. Судейство и организация были просто супер!

Зрители, конечно, были, но не в таких количествах, как на Олимпийских играх. В том числе из-за погодных условий. Из-за нехватки времени не удалось провести промоушен данного мероприятия. Времени практически не было, мы сами узнали о том, что эти старты будут проходить практически за неделю до начала.

Что касается призовых, то все будет решать Министерство спорта. Сейчас мы соберем все протоколы стартов и передадим их туда. И уже в Минспорта будут решать по справедливости – кому давать или не давать. Пока неизвестно, когда призеры получат эти деньги», – рассказал Крянин.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева призовые за Альтернативные старты приравнены к олимпийским. Победители должны получить 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5, бронзовые – 1,7.

4 миллиона за победу без зрителей. Они разбогатели на Альтернативных играх