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    Вице-президент ФЛГР: «В Минспорта решат по справедливости, кому давать призовые за Альтернативные Игры»

    Теги лыжные гонки ФЛГР Сергей Крянин Альтернативные Игры-2018

    Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал об Альтернативных Играх для недопущенных до Пхенчхана лыжников, которые прошли в деревне Кононовская Архангельской области.

    «Я считаю, что все прошло на высшем уровне. Судейство и организация были просто супер!

    Зрители, конечно, были, но не в таких количествах, как на Олимпийских играх. В том числе из-за погодных условий. Из-за нехватки времени не удалось провести промоушен данного мероприятия. Времени практически не было, мы сами узнали о том, что эти старты будут проходить практически за неделю до начала.

    Что касается призовых, то все будет решать Министерство спорта. Сейчас мы соберем все протоколы стартов и передадим их туда. И уже в Минспорта будут решать по справедливости – кому давать или не давать. Пока неизвестно, когда призеры получат эти деньги», – рассказал Крянин.

    По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева призовые за Альтернативные старты приравнены к олимпийским. Победители должны получить 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5, бронзовые – 1,7.

    4 миллиона за победу без зрителей. Они разбогатели на Альтернативных играх

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