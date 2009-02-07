Мутко о выплате МОК 15 млн долларов: «В ближайшее время заплатим половину, остальное – после 24 февраля»

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, как Олимпийский комитет России (ОКР) будет выплачивать МОК 15 миллионов долларов на развитие антидопинговой программы.
«50 процентов штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля», – сказал Мутко.
По словам чиновника, сейчас ОКР и Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждают график платежей.
5 декабря исполком МОК обязал ОКР выделить 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.
На прошлой неделе глава МОК Томас Бах заявил, что средства от российской стороны пока не поступили в организацию.