Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    CAS получил апелляцию от Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиады

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 дисквалификации допинг МОК сборная России сборная России жен CAS

    В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили получение апелляции от вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном отстранении от Олимпиады.

     «CAS получил апелляцию, процесс уже начался», – подтвердили в CAS.

    В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Мутко от любой деятельности, связанной с Играми. 27 декабря чиновник подал апелляцию.

    Мутко занимал пост министра спорта России во время Сочи-2014, где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться