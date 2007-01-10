CAS получил апелляцию от Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиады

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили получение апелляции от вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном отстранении от Олимпиады.

получил апелляцию, процесс уже начался», – подтвердили в .

В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Мутко от любой деятельности, связанной с Играми. 27 декабря чиновник подал апелляцию.

Мутко занимал пост министра спорта России во время , где были установлены многочисленные нарушения антидопинговых правил.