Российские лыжники не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018

Российские лыжники не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

В Пхенчхане выступят 12 российских лыжников: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Из тренерского штаба на Игры отправился только Маркус Крамер.

Также в церемонии открытия не примут участия российские биатлонисты и фигуристы.

Церемония открытия Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 9 февраля.