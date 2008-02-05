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    Российские лыжники не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе открытие Пхенчхан-2018

    Российские лыжники не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

    В Пхенчхане выступят 12 российских лыжников: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. 

    Из тренерского штаба на Игры отправился только Маркус Крамер. 

    Также в церемонии открытия не примут участия российские биатлонисты и фигуристы.

    Церемония открытия Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 9 февраля.

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