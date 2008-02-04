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    Олимпийский флаг, под которым пройдут российские атлеты на открытии Игр-2018, понесет волонтер

    Теги МОК сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр-2018, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

    «Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», – рассказал Поздняков.

    Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля.

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