Олимпийский флаг, под которым пройдут российские атлеты на открытии Игр-2018, понесет волонтер

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг Международного олимпийского комитета ( ), под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр-2018, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», – рассказал Поздняков.

Олимпийские игры в стартуют 9 февраля.