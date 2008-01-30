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    Елена Вяльбе: «Обещала лыжникам, что за нахождение рядом с Родченковым вырву гланды вместе с яйцами»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Григорий Родченков

    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к допинговым проблемам в стране.

    «Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Их честь и достоинство мы будем отстаивать.

    Родченков и меня лично задел, заявив, что я с ним в 2004-м встречалась в Одинцово. Да я в Одинцово, кроме как у Ларисы Лазутиной дома, и не была никогда. Свое имя я тоже буду защищать.

    Никогда не предполагала, что про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под «Кока-колы» и передавали их Родченкову.

    Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может и грубо, зато правда.

    И мне сейчас очень обидно, поскольку мы вели в этом направлении огромную работу. У меня меньше чем за четыре года более 3000 сданных проб на российском уровне и более 1500 – на международном. Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым», – сказала Вяльбе.

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