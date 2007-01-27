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    Анна Вяхирева: «Что изменит тряпка МОК? Ведь наша страна не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди»

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Анна Вяхирева

    Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Анна Вяхирева обратилась к критикам сборной России, которые выступают против участия российских атлетов в Играх-2018 в нейтральном статусе.

    «Мое обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом – предатели Родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка Олимпийского комитета?

    Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас – песок, который сыпется на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России.

    Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть все говорят, что выиграть не дадут, не дадут – сами возьмем! Пусть знают, что нас не сломить, потому что не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там где флаг, а там где мы, – написала Вяхирева.

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