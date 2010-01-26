Впервые с 1994 года на Олимпиаде не будет организован «Русский дом»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что во время Игр в Пхенчхане не будет организован «Русский дом».

«ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать.

А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», – заявил Жуков.

Россия отстранена от выступления в Олимпиаде. 169 спортсменов, которые получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), выступят в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

Впервые «Русский дом» появился на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. С тех пор на каждых Играх, кроме домашних Сочи-2014, ОКР организовывал место отдыха для спортсменов и болельщиков.