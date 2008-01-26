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    МОК: «Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян к Олимпийским играм»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать отдельные случаи недопуска российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане.

    «Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи.

    В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», – заявили в пресс-службе МОК.

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