МОК: «Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян к Олимпийским играм»

Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать отдельные случаи недопуска российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане.

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи.

В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», – заявили в пресс-службе МОК.

17 критериев МОК: почему русских не пускают в Пхенчхан