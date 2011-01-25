МОК: в отношении спортсменов, не получивших приглашения на Игры-2018, могут быть начаты дополнительные расследования

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что в отношении россиян, не получивших приглашения в Пхенчхан-2018, могут быть начаты дополнительные расследования.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными на Игры», – сообщили в МОК.

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