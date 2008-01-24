Виталий Мутко: «Находимся в недоумении по ряду требований МОК к российским спортсменам и болельщикам»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что комментировать решения Международного олимпийского комитета ( ) по участию российских спортсменов в Пхенчхане-2018 следует после окончания переговоров.

«Давайте дождемся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего.

Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам.

Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы», – рассказал Мутко.

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