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    Виталий Мутко: «Находимся в недоумении по ряду требований МОК к российским спортсменам и болельщикам»

    Теги Виталий Мутко МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что комментировать решения Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в Пхенчхане-2018 следует после окончания переговоров.

    «Давайте дождемся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего.

    Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам.

    Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы», – рассказал Мутко.

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