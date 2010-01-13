Сноуборд. Кубок мира. Логинов победил в параллельном слаломе, Соболев и Тудегешева – 2-е

Российский сноубордист Дмитрий Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне, Андрей Соболев и Екатерина Тудегешева стали вторыми.

Для 17-летнего Логинова эта победа стала первой в карьере. Это второй подиум сноубордиста на Кубке мира – месяц назад он был третьим на этапе в Италии.

Андрей Соболев является чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Екатерина Тудегешева – двукратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Сноуборд

Кубок мира

Бад-Гаштайн, Австрия

Параллельный слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Андрей Соболев (Россия)

3. Маурицио Бормолини (Италия)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)...

17. Вик Уайлд (Россия)...

23. Валерий Колегов (Россия)...

31. Константин Котов (Россия)

32. Константин Шипилов (Россия)

Женщины

1. Рамона Терезия Хофмейстер (Германия)

2. Екатерина Тудегешева (Россия)

3. Мишель Деккер (Голландия)

4. Наталья Соболева (Россия)...

12. Екатерина Хатомченкова (Россия)...

19. Милена Быкова (Россия)...

22. Алена Заварзина (Россия)...

32. Елизавета Салихова (Россия)...

49. Екатерина Илюхина (Россия)