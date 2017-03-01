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    Мартин Йонсруд Сундбю о допинге россиян в Сочи-2014: «Надеялся, что это неправда, что ребята не вовлечены»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии сборная Канады Мартин Йонсруд Сундбю Алекс Харви Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о своем отношении к российскому допинговому скандалу.

    О допинге в сборной России в Сочи-2014: «Насколько это было возможно, я хотел верить, что все это неправда. Глубоко в душе я надеялся, что это нереально. Потому что, будь это правдой, а вероятность этого все больше и больше, я лишился очень важного момента своей спортивной карьеры.

    Даже двух, ведь мы еще потеряли медаль в эстафете. Вероятно, это была самая выдающаяся гонка Легкова на Олимпиаде, она была потрясающей. Во многом поэтому я не хотел верить, что ребята были вовлечены в это все.

    Я уже говорил, что не знаю, как относиться к этому. Так что единственный выход – не относиться вообще никак.

    Меня это немного раздражает. Что они собираются делать дальше? Имеет ли смысл организовать заново медальную церемонию? Я на Играх буду сосредоточен на другом. Ходят слухи, что такие идеи есть.

    Я видел это в легкой атлетике – это странная вещь. Я потрачу свою энергию и силу в Пхенчхане на это, будет много шума, так что эти ошибки вновь повлияют на меня. Если они виновны, пришлите мне медаль почтой и забудьте об этом».

    О Сергее Устюгове: «Я должен доверять ему. Я не могу думать, что мой самый главный соперник мошенничает. И это касается каждого, потому что ходит много слухов. Они всегда были. Но если я начну им верить, все то удовольствие, которое я получаю от борьбы с этими ребятами, улетучится».

    О подозрениях Алекса Харви в отношении Легкова: «Мой страх заключается в том, что если доверие между спортсменами пошатнулось, то и со спортом случится то же самое. Я прочитал, что Харви подозревал Александра в течение десяти лет, и это выглядит так, будто все канадцы будут подозревать всех русских, что те принимают допинг в гостиничных номерах.

    Если подрывается доверие между спортсменами в таком маленьком виде спорта, то я не понимаю, как мы можем развивать наш прекрасный вид. Я очень боюсь этого, боюсь, что недоверие будет расти. Поэтому я очень хочу никого ни в чем не подозревать», – сказал Сундбю.

    «Они уверяют, что невиновны и ничего плохого не делали». Кто поддерживает Россию в допинг-скандале

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