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    FIS временно отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина и еще троих россиян от соревнований

    Теги допинг сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков Евгения Шаповалова МОК FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) временно отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований.

    Данное решение было принято после публикации МОК мотивировочной части решения о дисквалификации Александра Легкова.

    «FIS в шоке от российской программы, целью которой было избежать сдачи положительных допинг-тестов российскими спортсменами в Сочи-2014.

    Эта система подробно описана МОК и подтверждена значительными доказательствами.

    Антидопинговая панель FIS считает крайне вероятным тот факт, что все спортсмены из «Дюшес-листа» получили определенную выгоду от этой системы.

    Несмотря на то, что дело каждого лыжника рассматривалось индивидуально, FIS считает, что ко всем спортсменам из «Дюшес-листа» можно применить одинаковые санкции», – говорится в заявлении FIS.

    Спортсмены отстранены от соревнований как минимум до финального решения антидопинговой панели FIS по их делу.

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