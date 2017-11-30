FIS временно отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина и еще троих россиян от соревнований

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) временно отстранила , Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований.

Данное решение было принято после публикации мотивировочной части решения о дисквалификации Александра Легкова.

в шоке от российской программы, целью которой было избежать сдачи положительных допинг-тестов российскими спортсменами в Сочи-2014.

Эта система подробно описана МОК и подтверждена значительными доказательствами.

Антидопинговая панель FIS считает крайне вероятным тот факт, что все спортсмены из «Дюшес-листа» получили определенную выгоду от этой системы.

Несмотря на то, что дело каждого лыжника рассматривалось индивидуально, FIS считает, что ко всем спортсменам из «Дюшес-листа» можно применить одинаковые санкции», – говорится в заявлении FIS.

Спортсмены отстранены от соревнований как минимум до финального решения антидопинговой панели FIS по их делу.

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